Описание

Карманный фотопринтер Instax Square Link заменяет собой Instax SP-3. Он по-прежнему использует картриджи квадратного формата Instax Square, и сама по себе технология печати осталась без изменений: вы подключаете принтер к телефону с помощью специального приложения (Instax​ Square Link, доступно для iOS и Android), выбираете фотографию из галереи, редактируете ее (по желанию) и отправляете на печать. Изображение проецируется на светочувствительную бумагу Instax с помощью встроенного OLED-дисплея, весь процесс занимает около 12 секунд, после чего отпечаток постепенно проявляется в течение еще полутора минут (помните старые фотоаппараты Polaroid?). Вы также можете использовать встроенную в приложение функцию «камера», чтобы делать новые снимки, не переключаясь с одного приложения на другое.

Базовые функции редактирования перешли от Instax SP-3: вы можете кадрировать изображение, добавить различные декоративные рамочки, стикеры и подписи, создать коллаж из нескольких снимков. Приложение также позволяет распечатывать стоп-кадры из ваших видео. Самое интересное: вы можете сделать на обычной бумаге красивую надпись или небольшой рисунок карандашом, сфотографировать его камерой в приложении и наложить поверх фотографии. Это гораздо удобнее, чем пытаться нарисовать что-то пальцем на экране телефона.

Дополненная реальность – это совершенно новая фишка для Instax. Если вы помните, раньше некоторые камеры и принтеры Instax позволяли добавить к фотографии небольшое голосовое сообщение с помощью QR-кода. Instax Square Link поднимает это на новый уровень: с помощью QR кода можно добавить объекты дополненной реальности. Возможные варианты:

Подпись

Фотография

Фон

Рисунок от руки («дудл»)

Спецэффект (именинный торт, взлетающие сердечки и др.)

Как это работает? Проще увидеть, чем прочитать: посмотрите промо-видео. Зачем это нужно: это не только необычно само по себе, но и добавляет карточке элемент загадочности. Вы отправляете секретное, невидимое для глаз послание, которое откроется только тому, кто наведет на QR код камеру смартфона и откроет ссылку. Это также можно использовать в различных играх-квестах. Для просмотра необходимо мобильное приложение Instax​ Square Link, ссылка на его установку будет в QR-коде.

Instax Connect – еще одна необычная функция в приложении Square Link. Это работает так: если вы находитесь далеко друг от друга, подарите принтер любимому человеку и установите на его телефон приложение. Далее, вы оформляете снимок в приложении на своем телефоне (редактируете, делаете коллаж, добавляете подпись и так далее), нажимаете «отправить», и ваш контакт получает уведомление, открывает снимок в приложении и в пару касаний отправляет его на печать. Это работает настолько просто, что справится даже бабушка.

Принтеры Instax Square Link – для тех, кто любит делиться. Сделайте снимок и подарите карточку на память своим друзьям, родным, партнерам по работе. Цифровой снимок быстро забывается: он уходит в ленте вниз, ниже и ниже под потоком новых сообщений. Физический отпечаток, который можно положить в бумажник, приколоть на стену или примагнитить к холодильнику – это то, что остается в памяти на долгие годы.