Цвет следующей рамки можно угадать по градиенту на текущей фотографии.
Светочувствительность — ISO 800.
Размер карточки: 54 х 86 мм (размер визитки).
Размер изображения: 46 х 62 мм.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.