Картридж Fujifilm Instax Mini Rainbow, 10 снимков
Код товара : УТ-00003817
Артикул : 16276405
1 690 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
- 1 кассета на 10 кадров.
- Разноцветные рамки.
- Цвет следующей рамки можно угадать по градиенту на текущей фотографии.
- Светочувствительность — ISO 800.
- Размер карточки: 54 х 86 мм (размер визитки).
- Размер изображения: 46 х 62 мм.