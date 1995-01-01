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Картридж Fujifilm Instax Mini Rainbow, 10 снимков

  • Instax Mini Rainbow, 10 снимков
  • Instax Mini Rainbow, 10 снимков
  • Instax Mini Rainbow, 10 снимков
  • Instax Mini Rainbow, 10 снимков
  • Instax Mini Rainbow, 10 снимков
  • Instax Mini Rainbow, 10 снимков
  • Instax Mini Rainbow, 10 снимков
Код товара:УТ-00003817
Артикул:16276405

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

  • 1 кассета на 10 кадров.
  • Разноцветные рамки.
  • Цвет следующей рамки можно угадать по градиенту на текущей фотографии.
  • Светочувствительность — ISO 800.
  • Размер карточки: 54 х 86 мм (размер визитки).
  • Размер изображения: 46 х 62 мм.