Мобильный фотопринтер Fujifilm Instax Mini Link+ позволяет вам распечатывать фотографии формата instax Mini (размером с визитку), где бы вы ни находились, быстро и просто. Особенностью этой модели стала коллаборация с Pinterest: теперь вы можете распечатать не только фотографии из галереи вашего смартфона, но и любое изображение из сохраненных в вашем Pinterest аккаунте – достаточно просто указать логин и пароль от него в приложении Fujifilm. Более того, теперь можно визуализировать, как будут смотреться готовые карточки в прозрачном чехле телефона, на полке, на стене или в фоторамке (можно выбирать сразу несколько карточек и менять их местами). Новый режим Design Print, эксклюзивный для этой модели, обеспечивает более высокую детализацию, что особенно важно при печати графики с мелкими деталями и текстом (винтажные постеры, афиши, плакаты, обложки журналов, картины, другие художественные произведения).

Как можно видеть, принтер выполнен в строгом, можно даже сказать – брутальном стиле. Острые углы, прямые линии, черный цвет с несколькими ярко-оранжевыми акцентами на контрасте. Корпус, как и прежде, полностью выполнен из пластика, а органов управления не стало больше: кнопка включения, функциональная кнопка, ползунок для открывания отсека под пленку и зарядный USB-C порт под силиконовой заглушкой. Технические характеристики практически не изменились: разрешение печати составляет 318 dpi, а встроенного аккумулятора хватает на печать приблизительно 100 фотографий подряд. Как и прежде, принтер соединяется со смартфонами на базе iOS или Android через Bluetooth, и для работы с ним вам понадобится установить приложение instax mini Link App, QR код со ссылкой на него вы увидите сразу же, как только откроете коробку.

Instax Mini Link+ совместим с функциями всех предыдущих поколений:

instax AiR Studio – это целая виртуальная студия внутри вашего телефона. Этот раздел позволяет создать собственную «фотостудию» и декорировать ее 3D объектами дополненной реальности, а также анимировать их. Вы можете сделать просто статичный снимок или записать короткое видео. Ссылку на видео можно разместить прямо на фотографии в виде небольшого QR кода – отличная идея для поздравлений или игр-квестов, например.

«Remote live view» – эта функция будет полезна, когда вы снимаете сами себя на телефон, который стоит далеко, на полочке или штативе. Запустите Remote live view на втором телефоне, чтобы точно понимать, что попадает в кадр и как в целом вы выглядите.

Принтер можно использовать в качестве пульта дистанционного управления камерой телефона: наклоняя его, вы управляете зумом, а кнопка включения работает в качестве спусковой.

Функция Click to Collage работает в стиле будок моментальной печати: нажатие на спуск запускает серию, от 2 до 6 снимков с интервалом 3 секунды. Можете покривляться и сделать смешные рожицы, затем выбрать понравившиеся снимки и распечатать их все на одном листе. Процесс съемки можно тоже записать как короткое видео, чтобы сохранить его в памяти телефона или выложить в соцсети. Вы также можете просто выбрать несколько снимков из галереи ваше телефона и распечатать их в виде коллажа.

Функция «Тест на совместимость» – еще одна забавная вещь для вечеринок. Дайте 2 людям пройти короткий тест или просто снимите их вместе на камеру. Алгоритмы приложения посчитают «совместимость» пары, результаты теста можно впечатать на фотографию вместе с селфи (не относитесь к «алгоритмам» слишком серьезно).

Frame Print – здесь все просто – возьмите фото из галереи и украсьте его различными рамочками, стикерами, поменяйте цвета и так далее.

Наконец, нужно напомнить, что Instax Mini Link+ можно подружить с миниатюрной камерой Instax Mini Pal: вы фотографируете на Pal и снимок сразу же печатается на принтере.

В целом, Instax Mini Link+ можно описать как интересное устройство для творческих людей с богатой фантазией (как и всю вселенную Instax). Приятно, что с каждой новой моделью добавляются новые возможности для вашего воображения, которые нужно, конечно, воплощать на бумаге, в этом и смысл творчества. С другой стороны, этот принтер хорошо подойдет и для минут отдыха с друзьями, вечеринок, праздников, путешествий – благо взять его в дорогу совсем не сложно. Делайте селфи друг с другом, фотографируйте домашних питомцев и окружающие виды, создавайте коллажи, печатайте и дарите друг другу снимки на память.

Характеристики