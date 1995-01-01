Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm MINI 11 Lilac Purple (уцененный)
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Характеристики
Описание
Новая версия самой популярной камеры моментальной печати от Fujifilm.
Съемка стала еще проще и удобнее! Автоматический замер экспозиции самостоятельно определяет уровень освещенности и выставляет соответствующую выдержку. Например, при съемке с недостаточным светом он увеличит выдержку, чтобы задний план тоже был светлым.
Простой селфи- и макро-режим: чтобы сфокусироваться вблизи больше не нужны специальные насадки, просто потяните объектив на себя.
Украсьте камеру: в комплекте наклейки, а также ремешок на запястье.
Форма корпуса усовершенствована для удобства захвата камеры одной рукой. 5 новых цветов корпуса на выбор: белый лед, нежная лаванда, дымчатая роза, голубое небо, дерзкий уголь.
Как фотографировать? Это очень просто.
- Если в камере нет бумаги, откройте заднюю дверцу и зарядите картридж Instax mini (совместите оранжевую метку на картридже с меткой на корпусе).
- Батарейки заряжаются сбоку, без них камера не работает (2 шт. АА)
- Нажмите кнопку спереди под объективом, чтобы открыть переднюю линзу и включить фотоаппарат.
- Подождите пару секунд, чтобы зарядить вспышку. Если над объективом горит лампочка, камера готова.
- Прицельтесь в видоискатель и нажмите на спуск.
- Чтобы снимок полностью проявился, надо подождать примерно 1.5 минуты.
- Чтобы выключить камеру, просто слегка надавите на объектив, он должен втянуться внутрь, шторки закроются автоматически.
Как сделать селфи?
- Разверните камеру на себя. Если она выключена – включите кнопкой спереди снизу.
- Потяните на себя объектив, чтобы он немного выдвинулся вперед.
- Вытяните руку, для прицеливания используйте зеркальце рядом с линзой.
Делитесь снимками, украшайте ими вещи и комнаты, отправляйте по почте (да, по настоящей почте, как это делали раньше), придумайте свое применение. Живите ярко, каждый снимок уникален и неповторим!