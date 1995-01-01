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Фотопринтер Fujifilm Instax Link Wide Mocha Grey

  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
  • Instax Link Wide Mocha Gray
Код товара:УТ-00057481
Артикул:16719586

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактный, изящный и готов к работе «на ходу».

Идеальный широкий формат для печати фотографий, которые можно дарить друзьям и родным и которые останутся на память о волнующих моментах жизни.

Особенности

  • Простая печать фото: выберите фото в галерее вашего телефона и отправьте на печать за пару секунд
  • Добавьте стикеры, рамки, сделайте коллаж, выберите цветовую палитру: натуральные или насыщенные цвета
  • Добавьте небольшой QR код с информацией: ссылка на веб-сайт, голосовое или текстовое сообщение, точка геолокации
  • Примените фантазию и сделайте что-нибудь необыкновенное
Характеристики
Технология печати: RGB экспонирование с помощью OLED экрана, фотобумага Fujifilm INSTAX WIDE продается отдельно
Скорость печати: 12 секунд (изображение формируется после извлечения из принтера в течение 90 с)
Количество цветов: 3 цвета, 256 уровней для каждого (глубина цвета 24 бит)
Максимальный формат: изображение: 62 х 99 мм, вместе с полями: 86 х 108 мм
Максимальное разрешение: 800 х 1260 точек (318 dpi)
Дисплей: нет
Встроенный карт-ридер: нет
Подключение: Bluetooth 4.2
Прямая печать: с отдельными камерами Fujifilm (X-S10)
Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор, около 100 снимков на 1 заряде, зарядка по USB
Физические характеристики
Вес: 340 г (без картриджа с бумагой)
Размеры: 139 х 127.5 х 33.7 мм
Прочие особенности
Сайт производителя: https://instax.com
Комплектация: USB кабель 30 см (только для зарядки), подставка, ремешок
Страна производства
Страна производства: Китай