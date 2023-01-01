Фотопринтер Fujifilm Instax Link Wide Mocha Gray
Код товара : УТ-00057481
Артикул : 16719586
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Характеристики
Характеристики
Вес
340 г (без картриджа с бумагой)
Вес (брутто), г
0.595
Количество цветов
3 цвета, 256 уровней для каждого (глубина цвета 24 бит)
Комплектация
USB кабель 30 см (только для зарядки), подставка, ремешок
Максимальное разрешение
800 х 1260 точек (318 dpi)
Максимальный формат
изображение: 62 х 99 мм, вместе с полями: 86 х 108 мм
Питание
встроенный литий-ионный аккумулятор, около 100 снимков на 1 заряде, зарядка по USB
Прямая печать
Есть
Скорость печати
12 секунд (изображение формируется после извлечения из принтера в течение 90 с)
Технология печати
RGB экспонирование с помощью OLED экрана, фотобумага Fujifilm INSTAX WIDE продается отдельно
Размеры товара
139 х 127.5 х 33.7 мм
Описание
Компактный, изящный и готов к работе «на ходу».
Идеальный широкий формат для печати фотографий, которые можно дарить друзьям и родным и которые останутся на память о волнующих моментах жизни.
Особенности
- Простая печать фото: выберите фото в галерее вашего телефона и отправьте на печать за пару секунд
- Добавьте стикеры, рамки, сделайте коллаж, выберите цветовую палитру: натуральные или насыщенные цвета
- Добавьте небольшой QR код с информацией: ссылка на веб-сайт, голосовое или текстовое сообщение, точка геолокации
- Примените фантазию и сделайте что-нибудь необыкновенное