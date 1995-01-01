Технология печати RGB экспонирование с помощью OLED экрана, фотобумага Fujifilm INSTAX WIDE продается отдельно

Максимальное разрешение 800 х 1260 точек (318 dpi)

Максимальный формат изображение: 62 х 99 мм, вместе с полями: 86 х 108 мм

Прямая печать Есть

Скорость печати 12 секунд (изображение формируется после извлечения из принтера в течение 90 с)

Количество цветов 3 цвета, 256 уровней для каждого (глубина цвета 24 бит)

Вес принтер: 340 г (без картриджа с бумагой)

Беспроводное подключение Bluetooth

Комплектация принтер, картридж Instax Wide, 20 снимков, подставка для фото, фотоальбом

Питание встроенный литий-ионный аккумулятор, около 100 снимков на 1 заряде, зарядка по USB