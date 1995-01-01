Фотопринтер Fujifilm Instax Link Wide Gift Box - Ash White
Код товара:УТ-00084475
Артикул:Wide link Gift Box White
Товар не найден
Характеристики
Технология печатиRGB экспонирование с помощью OLED экрана, фотобумага Fujifilm INSTAX WIDE продается отдельно
Максимальное разрешение800 х 1260 точек (318 dpi)
Максимальный форматизображение: 62 х 99 мм, вместе с полями: 86 х 108 мм
Прямая печатьЕсть
Скорость печати12 секунд (изображение формируется после извлечения из принтера в течение 90 с)
Количество цветов3 цвета, 256 уровней для каждого (глубина цвета 24 бит)
Веспринтер: 340 г (без картриджа с бумагой)
Беспроводное подключениеBluetooth
Комплектацияпринтер, картридж Instax Wide, 20 снимков, подставка для фото, фотоальбом
Питаниевстроенный литий-ионный аккумулятор, около 100 снимков на 1 заряде, зарядка по USB
Размеры139 х 127.5 х 33.7 мм
Описание
Подарочный набор Fujifilm Instax Link Wide Gift Box - в комплект входит: фотопринтер, картридж Instax Wide на 20 снимков, подставка для фото и фотоальбом. Компактный, изящный и готов к работе «на ходу». Идеальный широкий формат для печати фотографий, которые можно дарить друзьям и родным и которые останутся на память о волнующих моментах жизни.
Особенности
- Простая печать фото: выберите фото в галерее вашего телефона и отправьте на печать за пару секунд
- Добавьте стикеры, рамки, сделайте коллаж, выберите цветовую палитру: натуральные или насыщенные цвета
- Добавьте небольшой QR код с информацией: ссылка на веб-сайт, голосовое или текстовое сообщение, точка геолокации
- Примените фантазию и сделайте что-нибудь необыкновенное
Комплектация:
- Фотопринтер Instax Link Wide
- Картридж Instax Wide, 20 снимков
- Подставка для фото
- Фотоальбом