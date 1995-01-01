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Фотопринтер Fujifilm Instax Link Wide Ash White

  • Instax Link Wide Ash White
  • Instax Link Wide Ash White
  • Instax Link Wide Ash White
  • Instax Link Wide Ash White
  • Instax Link Wide Ash White
  • Instax Link Wide Ash White
  • Instax Link Wide Ash White
  • Instax Link Wide Ash White
  • Instax Link Wide Ash White
  • Instax Link Wide Ash White
  • Instax Link Wide Ash White
  • Instax Link Wide Ash White
  • Instax Link Wide Ash White
  • Instax Link Wide Ash White
  • Instax Link Wide Ash White
  • Instax Link Wide Ash White
  • Instax Link Wide Ash White
  • Instax Link Wide Ash White
  • Instax Link Wide Ash White
  • Instax Link Wide Ash White
  • Instax Link Wide Ash White
  • Instax Link Wide Ash White
  • Instax Link Wide Ash White
  • Instax Link Wide Ash White
  • Instax Link Wide Ash White
Код товара:УТ-00057480
Артикул:16719574

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактный, изящный и готов к работе «на ходу».

Идеальный широкий формат для печати фотографий, которые можно дарить друзьям и родным и которые останутся на память о волнующих моментах жизни.

Особенности

  • Простая печать фото: выберите фото в галерее вашего телефона и отправьте на печать за пару секунд
  • Добавьте стикеры, рамки, сделайте коллаж, выберите цветовую палитру: натуральные или насыщенные цвета
  • Добавьте небольшой QR код с информацией: ссылка на веб-сайт, голосовое или текстовое сообщение, точка геолокации
  • Примените фантазию и сделайте что-нибудь необыкновенное