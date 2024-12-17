Основные преимущества

Матрица 102 Мп. 44х33 мм CMOS II HS с обратной подсветкой, цветовой фильтр Байера

Вдвое сокращенное время полного считывания матрицы (по сравнению с GFX 100 первого поколения)

Гибридная система автофокусировки с распознаванием объектов на основе ИИ (и для фото, и для видео)

Матричная 5-осевая стабилизация с эффективностью 8 ступеней экспозиции

Серийная съемка 8 кадров/с (механический затвор) или 8.7 кадров/с (электронный затвор)

Съемный видоискатель с разрешением 9.44 млн точек (2048 x 1536 пикселей), увеличение 1.0х в 35-мм эквиваленте

Видеосъемка с разрешением до 8К, Apple ProRes 422 на карту памяти, Apple ProRes RAW по HDMI на внешний рекордер

Прямая запись на SSD диски через USB 3.2 Gen2x1 Type C порт: фото и видео

Увеличенный динамический диапазон, поддержка HEIF 10 бит 4:2:2

Обновленная эргономика: компактный корпус с удобной рукояткой, 2 многофункциональными дисками и 3 Fn клавишами

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Компания Fujifilm представила среднеформатную камеру GFX 100 II, и это новый флагман линейки GFX. Камера использует новый сенсор CMOS II HS: при том же разрешении (102 Мп.) у него повышена скорость считывания. Усовершенствованный аналого-цифровой процессинг (АЦП) позволил вдвое сократить время полного считывания пикселей. Это обеспечило большую скорострельность при серийной съемке (8 кадров/с вместо 5), а также открыло новые возможности для записи видео: теперь доступна съемка с разрешением до 8К. Матрица теперь медленнее «переполняется» при экспонировании, что позволило снизить минимальное ISO со 100 до 80 единиц (и ISO 100 вместо 200 для видео). В теории это должно положительно повлиять на динамический диапазон и шум в тенях, то есть их можно будет сильнее «вытягивать» при съемке в RAW. Напомним, что камеры GFX достаточно давно поддерживает 16-битный RAW. Создатели также переработали микролинзы, которые располагаются непосредственно на матрице: теперь они эффективнее собирают свет на периферии сенсора. Это должно снизить эффект виньетирования и повысить точность автофокуса вдали от центра кадра.

Новый процессор X Processor 5, впервые представленный год назад в камерах X-H2 и X-H2S, обеспечивает отличную производительность и возможность распознавания объектов на основе искусственного интеллекта. Распознавание объектов становится новой «мейнстримовой» функцией практически для всех брендов, и это действительно удобно: во-первых, вам не приходится тратить время на то, чтобы вручную наводить точку фокусировки на интересующий объект. Будь то человек, домашнее животное или птица, камера сама наводится точно на глаза, причем делает это быстро, что дает вам больше шансов поймать интересный кадр. Камера автоматически переходит от слежения по лицам / глазам к слежению по всему корпусу, если человек поворачивается к камере спиной, и сама возвращается к фокусировке по глазам, как только он повернется обратно. Распознавание также помогает при съемке движущихся объектов при возникновении препятствий или при ярком контровом освещении. Технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются, и пока нельзя сказать, что в этой области достигнут потолок, еще есть пространство для развития, но уже сейчас оно работает очень и очень неплохо, по крайней мере – при хорошем освещении.

Повышена эффективность матричной стабилизации изображения: теперь она достигает 8 ступеней экспозиции по стандарту CIPA. Надо понимать, что в реальности результаты будут скромнее: обычно, если заявляется 5 ступеней, то на практике мы имеем около 3. Ну а если заявлено 8 – то можно расcчитывать на 4-5. Для среднеформатных камер это лучший результат на настоящий момент.

Также отметим все более улучшающуюся эргономику камер GFX. Первая GFX100 была, откровенно говоря, тяжелым и неудобным «кирпичом», то с GFX100 II все гораздо лучше: с одной стороны, камера достаточно компактная для своего формата, а с другой – обладает удобной рукояткой, которая вполне позволяет даже удерживать камеру одной рукой, если вы снимаете с небольшим объективом. Немного увеличен верхний монохромный экран, теперь на него выводится еще больше информации по установленным параметрам съемки. Добавлены 3 Fn кнопки рядом со спусковой, на них можно назначить наиболее часто используемые вами функции, а нажимать их почти так же удобно, как нажимать на спуск – не надо далеко тянуться. Камера обладает одним из лучших видоискателей на сегодняшний день: 9.44 млн. точек, увеличение 1х – он просто огромный, не имеет никакого «туннельного эффекта», частота обновления в обычном режиме составляет 60 Гц. При съемке сюжетов, требующих максимально быстрой реакции, частоту можно повысить до 120 Гц (правда, с меньшим увеличением). Самое интересное, что видоискатель еще и съемный: если хотите получить максимально компактный корпус, его можно просто отстегнуть. Основной дисплей с диагональю 3.2” откидывается по 2 осям, что удобно как для вертикальной, так и для горизонтальной съемки от пояса или над головой. Батарейная ручка VG-GFXII будет доступна в качестве опции.

Из менее важного отметим поддержку формата HEIF 10 бит 4:2:2 – теперь вы можете сразу получать такие же готовые к использованию снимки как и JPEG, только с более широким динамическим диапазоном, более плавной и точной передачей тональных градиентов.

В многокадровой съемке со сдвигом матрицы (Pixel Shift Multi-Shot) добавлен режим 4 кадров: по сравнению с 16 кадровым режимом в предыдущих моделях, он работает гораздо быстрее, что снижает вероятность появления артефактов при движении в кадре, при этом вы получаете полную информацию по всем 3 RGB каналам для каждого пикселя. Есть и 20-кадровый режим с разрешением 400 Мп, но он подходит только для абсолютно неподвижных сюжетов: съемка предметов искусства, съемка интерьеров и так далее. Данные режимы работают только при установке камеры на штатив.

Благодаря поддержке быстрых карт памяти CFexpress Type B переполнить буфер памяти стало практически невозможно: более 1000 кадров в JPEG или HEIF, более 300 кадров в сжатом без потерь RAW. Только при выборе несжатого RAW серия ограничивается 76 кадрами – но все равно, это почти 10 секунд непрерывной съемки при скорости 8 кадров в секунду! Также оставлен 1 слот для карт SD UHS-I/-II, так что принудительно обновляться на новый формат карточек вас никто не заставляет. Однако мы, в целом, рекомендуем: CFexpress карты и кратно быстрее, и кратно надежнее, если говорить о чисто механической устойчивости – их просто намного труднее сломать.

В камеру добавлен Ethernet RJ-45 порт, что значительно упрощает дистанционную съемку. К примеру, при съемке спортивных соревнований вы можете расположить камеру в месте, закрытом для фотографов, после чего разместиться в разрешенной зоне за своим ноутбуком и делать кадры через него. Такой же сценарий можно предположить и для съемки дикой природы из укрытия. Повышена пропускная способность USB-C порта: теперь он стандарта USB3.2 Gen2x1. Это опять же облегчает студийную съемку «на привязи» (tethered), а также позволяет использовать вместо карт памяти внешний SSD диск – экономичное решение. На SSD можно напрямую записывать как фотографии, так и видеоролики.

GFX 100 II поддерживает облачную передачу данных через сервис Frame.io Camera to Cloud. Для этих целей можно использовать встроенный Wi-Fi или Ethernet соединение. Облачное сохранение работает как с фото-, так и с видеофайлами, но, честно говоря, у нас нет уверенности, что этим можно будет воспользоваться в России.

По питанию GFX 100 II использует аккумулятор NP-W235 – такой же, как в старших камерах X серии. Он обеспечивает более 500 кадров или около 60 минут видео по тестам CIPA – хороший результат. При необходимости длительной непрерывной работы можно подключить внешнее питание через USB-C порт.

Съемку видео мы оставили напоследок, так как, честно говоря, не уверены, что кто-то будет приобретать GFX 100 II именно для нее. По сравнению с другими среднеформатными моделями, в этой области все очень хорошо: камера получила такие варианты съемки 8К 30р, 5.8К 30р и 4К 60р. Значительно повышена эффективность автофокуса (поддерживается распознавание объектов). Есть возможность записи в форматах Apple ProRes 422 на карты памяти (только на CFexpress Type B), а также в ProRes RAW на внешний рекордер через HDMI. Скорость электронного затвора на удивление хорошая: от 14 до 33 мс в зависимости от выбранного режима съемки. Для такой большой 100-мегапиксельной матрицы это очень хорошие показатели. Работают такие продвинутые функции мониторинга как вектороскоп и осциллограф, есть поддержка анаморфотных объективов. Другое дело, что при 8К съемке камера применяет значительный кроп-фактор 1.51х, то есть используемая площадь матрицы (прибл. 29х16 мм) лишь немногим превышает APS-C формат. И самое главное: почти все то же самое можно найти в Fujifilm X-H2 – в камере, которая в 3 раза дешевле и существенно компактнее. Тем не менее, если вы в основном занимаетесь фотографией, но от случая к случаю снимаете видео, то GFX 100 II не разочарует – вы получите качество на уровне лучших конкурентов.

Из основных конкурентов надо назвать, конечно, Hasselblad X2D 100C – эта камера использует похожую 100-мегапиксельную матрицу такого же физического размера (44х33 мм). Hasselblad немного дороже и немного компактнее, он полагается на лепестковые затворы, расположенные в объективах, что позволяет синхронизироваться с любыми вспышками на любых выдержках (вплоть до 1/4000 с), а также обеспечивает практически полную бесшумность срабатывания. При этом оптика Hasselblad стоит существенно дороже, и в отличие от Fujifilm, у вас не получится поставить объективы от полнокадровых камер через адаптер (в частности, оптику Canon). Hasselblad многие также любят за их цветопередачу. Тем не менее, X2D 100C существенно проигрывает по скорости серийной съемки (максимум 3.3 кадра/с), система автофокуса хуже подходит для активного слежения и съемки экшен-сцен (Fujifilm здесь может использовать обширный опыт X серии), а видеосъемка отсутствует полностью. В общем, камеры очень разные – выбирайте, какая нравится больше. Также определенную конкуренцию будет составлять GFX100S – она существенно дешевле, и при этом вполне подходит для съемки спокойных сюжетов. Само собой, она проигрывает по скорости съемки, скорости автофокуса, качеству видео, эргономике и расширенным возможностям. Таким образом, думаем, что для GFX 100 II найдется своя ниша. Конечно, это дорогая камера, но средний формат обеспечивает такое разрешение и такой динамический диапазон, который просто недоступен 35-мм камерам. Она немного крупнее полнокадровых моделей, но в рамках допустимого, при этом она почти не уступает по производительности в плане серийной съемки и автофокуса: совсем недавно средний формат считался чем-то очень громоздким и неповоротливым, подходящим только для студийной съемки, а вот пожалуйста – с GFX 100 II вполне можно снимать репортаж или спорт.