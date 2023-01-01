Описание

GF55mmF1.7 R WR имеет стандартное фокусное расстояние 55 мм. Этот объектив большого диаметра с автофокусировкой обладает диафрагмой, максимальное значение которой составляет F1.7, что делает его самым светосильным объективом линейки FUJIFILM G Mount.

Любители портретной съемки, использующие камеры системы GFX, могут установить объектив FUJINON GF110mmF2 R WR для съемки изображений с более узким углом зрения или выбрать GF55mmF1.7, когда им нужен более широкий угол. Такой выбор непременно расширит их возможности для творчества, особенно учитывая то, что всеми ожидаемый эффект боке, получаемый благодаря широкой диафрагме объектива GF55mmmF1.7, обязательно сделает любой снимок невероятно эстетичным.

Оптическая конструкция для неограниченных возможностей творчества

Объектив GF55mmF1.7 R WR оснащен скругленной 11-лепестковой диафрагмой, которую можно уменьшить для достижения резкости по всему кадру или открыть для съемки изображений с красивым плавным боке, с явным отделением объекта от фона. Осуществлять съемку можно при помощи любой камеры системы GFX. Объектив включает в себя 12 элементов в девяти группах, в том числе одну асферическую линзу и две линзы со сверхнизким коэффициентом рассеивания, и его оптический дизайн позволяет подавлять сферические аберрации и получать эстетичный эффект боке, которого вряд ли можно достичь при помощи любого другого крупноформатного объектива.

Благодаря технологии производства высокоточных элементов из литого стекла погрешность при изготовлении обеих поверхностей асферической линзы допуск может составлять 1/100 000 миллиметра. Это в пять раз точнее, чем при изготовлении обычных литых линз, а также благодаря этому сокращается эффект «лукового кольца», который часто мешает создавать эффект боке на областях изображения, которые находятся не в фокусе.

Первый в мире объектив F1.7 с автофокусировкой для крупноформатных цифровых систем

Объектив GF55mmF1.7 оснащен мощным мотором постоянного тока, крутящий момент которого позволяет приводить в действие группу из шести элементов, среди которых асферическая линза, для достижения точности и надежной автофокусировки даже при широкой диафрагме F1.7 и чрезвычайно низкой глубине поля. Кроме того, объектив поддерживает функцию распознавания лиц/глаз, которая задействует сложный алгоритм фокусировки для того, чтобы точно сфокусироваться на лице или глазах объекта даже при его движении.

Объектив GF55mmF1.7 на полступени улучшает возможности фокусировки камеры GFX100. Благодаря переходу от -5.0 EV к -5.5 EV автофокус GFX100 теперь работает еще лучше в условиях низкой освещенности.

Компактность и практичность