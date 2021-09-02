Повышенная универсальность, которая охватывает все фокусные расстояния, необходимые для повседневных сцен

Модель GF 35-70mm — охватывает весь диапазон фокусных расстояний от 35 мм при широкоугольной съемке до стандартного расстояния 70 мм (эквивалент 28–55 мм в формате 35 мм) и позволяет снимать различные сцены, в том числе пейзажи, портреты, стрит-фотографии.

Он является вторым объективом в серии сменных объективов GFX по значению минимального рабочего расстояния, которое составляет 35 см, что позволяет осуществлять съемку крупным планом на расстоянии приблизительно 25 см от передней линзы объектива. Это значит, что объектив отличается широким диапазоном съемки, который охватывает как динамическое широкоугольное кадрирование с фокусированием на основном объекте на переднем плане, расположенном на широком фоне, так и стандартное кадрирование с более естественной перспективой.

Конструкция GF35-70mm состоит из 11 элементов, в том числе одной асферической линзы и двух низкодисперсионных линз в девяти группах. Улучшенные разрешающие способности в сочетании с возможностью подавления сферических и хроматических аберраций позволяют получить четкое изображение каждой сцены даже при широкоугольной съемке, когда в кадр попадает больше информации.

Самый компактный и легкий объектив среди объективов серии GF с высокоскоростной автофокусировкой

Оптический дизайн модели GF35-70mm позволяет достичь баланса между качеством изображения и портативностью, а также получить исключительно компактный и легкий корпус, вес которого составляет приблизительно 390 г, а габариты — 73,9 мм (в сложенном состоянии), 96,4 мм (в широкоугольном положении), 95,7 мм (в положении телефото), а диаметр резьбы для установки фильтра — 62 мм, что является выдающимся достижением для стандартного зум-объектива, предназначенного для камер с крупноформатными матрицами. Даже при установке объектива на камеру FUJIFILM GFX100S или FUJIFILM GFX50S II их общий вес составит всего лишь 1300 г. Такая легкость обеспечит вам комфорт.

Компактные и легкие фокусировочные линзы приводятся в действие благодаря шаговому мотору, что обеспечивает быструю и высокоточную автофокусировку, позволяющую мгновенно сфокусироваться на объекте и запечатлеть решающий момент. Благодаря низкому уровню шума во время работы объектив подходит не только для фото, но и для видеосъемки.

Кроме того, объектив поддерживает режимы распознавания лица/глаз автофокусировки камер. Быстрая и высокоточная фокусировка происходит всего лишь за 0,13 секунды совершенно бесшумно, что позволяет мгновенно сфокусироваться на лице/глазах объекта*3. Эта функция особенно эффективна при портретной съемке, при которой объект двигается, и позволяет запечатлеть мгновенное изменение выражения лица.

Корпус объектива защищен от воздействий погодных условий в 9 точках, что делает его устойчивым к пыли и брызгам, и объектив может использоваться при температуре до –10 °C. Объектив защищен от дождя, даже если он установлен на камеру для съемки без штатива, что позволит вам не упустить интересный момент в самых неблагоприятных условиях.

Дополнительная информация

Данный объектив создан со складным дизайном корпуса. Перед съемкой вручную поверните кольцо зумирования, чтобы выдвинуть объектив до широкоформатного положения 35 мм, после чего объектив будет готов к использованию.