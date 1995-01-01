Описание

Широкоугольный зум-объектив среднего формата для камер Fujifilm GFX. Охватывает фокусные расстояния от стандартного (50 мм в 35-мм эквиваленте) до широкоугольного (25 мм). Линейный шаговый привод фокусировки (LM) делает наведение на резкость быстрым, точным и бесшумным. Объектив также обладает всепогодной защитой, позволяющей спокойно использовать его в жестких погодных условиях.

Оптическая система состоит из 11 групп и 14 элементов, из которых 3 асферические линзы, 1 низкодисперсионная линза (ED) и 1 супер низкодисперсионная линза (Super ED). Схема обеспечивает превосходное качество изображения от центра к краям кадра, по всему диапазону зума. В результате объектив демонстрирует чрезвычайно высокие оптические характеристики от центра до краев.