Объектив Fujifilm GF 32-64mm f/4 R LM WR
Код товара : УТ-00073836
Артикул : @ 16536659
239 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm G
Стабилизатор изображения
нет
Диаметр светофильтра, мм
77
Минимальное фокусное расстояние, мм
32
Максимальное фокусное расстояние, мм
64
Относительное отверстие
1:4
Минимальная диафрагма
1:32
Минимальная дистанция фокусировки
в широкоугольном положении: 0.5 м; в телеположении: 0.6 м
Угол поля зрения
81° - 46.3°
Конструкция объектива
14 элементов в 11 группах (3 асферических, 1 ED с низкой дисперсией, 1 супер-ED)
Число лепестков диафрагмы
9
Физические характеристики
Вес
875 г
Размеры
92.6 х 116 мм
Комплектация
Комплектация
бленда, чехол, крышки передняя и задняя
Описание
Широкоугольный зум-объектив среднего формата для камер Fujifilm GFX. Охватывает фокусные расстояния от стандартного (50 мм в 35-мм эквиваленте) до широкоугольного (25 мм). Линейный шаговый привод фокусировки (LM) делает наведение на резкость быстрым, точным и бесшумным. Объектив также обладает всепогодной защитой, позволяющей спокойно использовать его в жестких погодных условиях.
Оптическая система состоит из 11 групп и 14 элементов, из которых 3 асферические линзы, 1 низкодисперсионная линза (ED) и 1 супер низкодисперсионная линза (Super ED). Схема обеспечивает превосходное качество изображения от центра к краям кадра, по всему диапазону зума. В результате объектив демонстрирует чрезвычайно высокие оптические характеристики от центра до краев.