Описание

Широкоугольный объектив GF30mmF3.5 R WR с фиксированным фокусным расстоянием, эквивалентным 24 мм (для формата 35 мм), расширяет парк сменных объективов GF для крупноформатных камер системы GFX, которые оснащены сенсором, на 70% крупнее чем в полноформатных 35 мм камерах (Full frame). Новый объектив премиум-класса создан с применением передовых оптических технологий Fujifilm, обеспечивает фантастическую детализацию снимков и имеет компактную конструкцию.

Помимо этого, GF30mmF3.5 R WR обладает защитой от атмосферных воздействий, пыли и влаги. Использование внутренней системы фокусировки гарантирует быструю и бесшумную автофокусировку. Благодаря этому же решению эффект «дыхания фокуса» составляет всего 0,05 %, поэтому объектив отлично подходит для видеосъемки.

Качество изображения

Объектив состоит из 13 элементов в 10 группах, включая две асферические и две низкодисперсионные линзы. Благодаря своему расположению группы высококачественных линз минимизируют различные аберрации, характерные для широкоугольных объективов искажения, и обеспечивают впечатляющую четкость изображения по всей площади кадра. Объектив способен различить огромное количество деталей и разработан с учетом возможностей 100-мегапиксельных матриц. С его помощью фотограф может реалистично передать атмосферу любой сцены. Благодаря высокому уровню детализации фотографии пейзажей, архитектурных объектов, а также повседневные снимки объектов в движении отличаются повышенной четкостью.

Портативность

Объектив весит всего 510 г и обладает компактными размерами- длина корпуса 99,4 мм, а максимальный диаметр 84 мм. Конструкция корпуса оптимально сбалансирована для работы с камерами серии GFX. Входящую в комплект поставки бленду можно закрепить в обратную сторону, чтобы такой комплект был удобен при переноске.

Производительность

Внутренняя система фокусировки объектива обеспечивает быструю и бесшумную автофокусировку. Благодаря эффективному автофокусу фотографы не пропустят ни одного интересного момента для съемки. Эффект «дыхания фокуса» снижен до 0,05 %, поэтому объектив прекрасно подходит для видеосъемки. Система автофокусировки может отслеживать объекты под постоянным углом обзора даже при смещении объекта фокусировки.

Надежность

Объектив герметизирован в девяти точках, что обеспечивает его устойчивость к пыли и осадкам, а также возможность использования при температурах вплоть до -10 °C. Прочная защита позволяет фотографам уверенно вести съемку в неблагоприятную погоду и пыльных условиях.