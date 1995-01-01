Описание

GF 23mm F4 R LM WR – сверхширокоугольный друг пейзажиста, архитектурного и интерьерного фотографа. Фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте составляет 18 мм, угол поля зрения: 99.9°.

Объектив обладает всеми положительными качествами оптики серии GF. 4 ED элемента в оптической схеме (включая 1 Super ED) обеспечивают корректировку сферических и хроматических аберраций, а также высокую детализацию изображения по всему полю кадра. 2 асферических элемента используются для исправления дисторсии. Фокусировочный привод LM гарантирует быстрое и точное наведение на резкость, фокусировка внутренняя. Благодаря 9-лепестковой диафрагме формируется приятное «боке» со скругленными «зайчиками» от источников света в кадре. Впервые применяется новое просветляющее покрытие Nano GI – актуальное обновление для широкоугольного объектива, с которым сложно избежать боковой засветки.

Объектив имеет резьбу для светофильтров (82 мм), позволяющую использовать поляризационные, нейтрально-серые, градиентные и другие фильтры.

Корпус объектива защищен от пыли, брызг, дождя и может использоваться при низких температурах: до -10° С.

Объектив рекомендуется для пейзажной, архитектурной и интерьерной съемки, а также для всех прочих сюжетов, требующих широкого поля зрения и низкого уровня искажений.