Описание

GF 20-35mm F4 R WR – самый широкоугольный из всех объективов для среднеформатных камер Fujifilm GFX. В 35-мм эквиваленте он является прямым аналогом 16-28/2.8 (по полю зрения и глубине резкости), угол обзора в положении 20 мм составляет 108°, что заметно шире, чем 99° у фикса GF 23mm F4 R LM WR – заметим, при той же светосиле. Более того, если сравнивать MTF графики GF 20-35mm F4 и GF 23mm F4, то можно заметить, что новый зум не только не уступает, но даже и заметно превосходит по резкости и контрасту, особенно на границах кадра.

Оптическая схема включает 14 элементов в 10 группах, включая несколько специальных элементов: 3 асферических, 3 низкодисперсионных и 1 комбинированный низкодисперсионный асферик (ED aspherical). Все они обеспечивают объективу прекрасную разрешающую способность от края до края кадра, а также низкий уровень дисторсии и хроматических аберраций. Дизайн объектива обеспечивает внутреннюю фокусировку и внутреннюю трансфокацию: все перемещения линз проходят внутри корпуса. Также удалось добиться того, что передний элемент не выступает за пределы корпуса, что значительно упрощает работу со светофильтрами: они просто закручиваются в резьбу 82 мм – широко распространенный диаметр. Современное многослойное просветляющее покрытие Nano GI предотвращает появление ореолов при съемке с сильным контровым или боковым светом.

Корпус объектива выполнен частично из магниевого сплава, частично из пластика, 12 уплотнителей защищают его от пыли и влаги, он также может использовать при отрицательных температурах: вплоть до -10° С. Передняя линза покрыта твердым фторсодержащим покрытием, которое отталкивает капли воды и легко очищается от таких распространенных загрязнений как отпечатки пальцев.

При всех своих выдающихся характеристиках и более крупном формате кадра, новый GF 20-35mm F4 R WR получился компактнее и легче, чем многие сверширокоугольные зум-объективы для полного кадра: всего 725 г при длине корпуса 112.5 мм.

Широкий угол зрения используется не только для пейзажа или репортажа, он позволяет раскрыть объект в его окружении, что часто используется в fashion, рекламной, художественной портретной съемке. Это делает GF 20-35mm F4 R WR одним из самых важных объективов в текущей линейке Fujifilm GF.