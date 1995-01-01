Объектив Fujifilm GF 110mm f/2 R LM WR
Код товара : УТ-00073834
Артикул : @ 16546018
269 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm G
Стабилизатор изображения
нет
Диаметр светофильтра, мм
77
Минимальное фокусное расстояние, мм
110
Максимальное фокусное расстояние, мм
110
Относительное отверстие
1:2
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.9 м
Угол поля зрения
27.9°
Конструкция объектива
14 элементов в 9 группах (4 ED со сверхнизкой дисперсией)
Число лепестков диафрагмы
9
Физические характеристики
Вес
1010 г
Размеры
94.3 х 125.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда, чехол
Описание
Основной объектив для портретной съемки, Fujifilm GF 110mm f/2 обладает исключительно высокой светосилой для оптики среднего формата, что позволяет снимать с ускользающе малой глубиной резкости. Объектив оснащается линейным шаговым приводом фокусировки (LM) для точного и бесшумного наведения на резкость, а также защищен от проникновения пыли и влаги. Он также позволяет использовать камеру при отрицательных температурах без угрозы поломки оборудования.
Оптическая схема включает 4 элемента со сверхнизким коэффициентом рассеивания: 3 ED и 1 Super ED. Благодаря этим линзам удается успешно скорректировать хроматические и сферические аберрации, а также улучшить разрешающую способность по всей площади кадра. Благодаря 9-лепестковой диафрагме формируется приятное «боке» со скругленными «зайчиками» от источников света в кадре.