Объектив Fujifilm GF 100-200mm f/5.6 R LM OIS WR
Код товара : УТ-00073835
Артикул : @ 16605618
199 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm G
Стабилизатор изображения
есть
Диаметр светофильтра, мм
67
Минимальное фокусное расстояние, мм
100
Максимальное фокусное расстояние, мм
200
Относительное отверстие
1:5.6
Минимальная диафрагма
1:32
Минимальная дистанция фокусировки
0.6 м (на 100 мм), 1.6 м (на 200 мм)
Угол поля зрения
30.6° - 15.6°
Конструкция объектива
20 элементов в 13 группах (включая 1 асферический и 2 со сверхнизким коэффициентом дисперсии)
Число лепестков диафрагмы
9
Физические характеристики
Вес
1050 г
Размеры
89.5 х 183 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда, штативный адаптер, чехол
Описание
FUJIFILM GF 100-200mm f/5.6 R LM OIS WR – достаточно легкий универсальный длиннофокусный объектив. Фокусный диапазон в 35-мм эквиваленте составляет 79 - 158 мм, объектив значительно сжимает перспективу и обладает приятным рисунком, что может использоваться в студийной съемке, пейзажной фотографии, жанровом портрете, съемке спорта и дикой природы. Объектив значительно легче и дешевле, чем фиксфокальный GF 250mm F4, но при этом уступает последнему в светосиле и резкости на открытой диафрагме. Однако съемка на максимальных значениях диафрагмы требуется далеко не всегда – во многих случаях важнее универсальность, меньшие размеры и удобство использования.
Оптическая схема FUJIFILM GF 100-200mm f/5.6 R LM OIS WR состоит из 20 элементов в 13 группах. Благодаря использованию 1 асферического и 2 сверх-низкодисперсионных (Super ED) элементов искажения оптики, такие как хроматические аберрации и аберрации кривизны поля, успешно корректируются.
Оптический стабилизатор обладает эффективностью до 5 ступеней экспозиции, согласно замерам по стандартам CIPA. Это значительно облегчает наблюдение за объектом съемки и позволяет использовать более длительные выдержки, а также съемку с проводкой без использования монопода или штатива.
Благодаря линейному приводу LM, использующему сразу несколько шаговых моторов, фокусировка осуществляет быстро, точно и практически бесшумно. При выключении питания или переходе в режим просмотра фокусировочная группа линз фиксируется в своем положении специальным механизмом – это предотвращает вибрации и возможные повреждения.
Все стыки и зазоры корпуса герметизированы, что защищает от попадания внутрь пыли и капель воды, а также позволяет использовать объектив при отрицательных температурах (до -10° С).
FUJIFILM GF 100-200mm f/5.6 R LM OIS WR может быть использован с телеконвертером GF1.4X TC WR, фокусное расстояние увеличивается до 140-280 мм (111 - 221 мм в 35-мм эквиваленте). Возможность автоматической фокусировки сохраняется.
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