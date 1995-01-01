Описание

FUJIFILM GF 100-200mm f/5.6 R LM OIS WR – достаточно легкий универсальный длиннофокусный объектив. Фокусный диапазон в 35-мм эквиваленте составляет 79 - 158 мм, объектив значительно сжимает перспективу и обладает приятным рисунком, что может использоваться в студийной съемке, пейзажной фотографии, жанровом портрете, съемке спорта и дикой природы. Объектив значительно легче и дешевле, чем фиксфокальный GF 250mm F4, но при этом уступает последнему в светосиле и резкости на открытой диафрагме. Однако съемка на максимальных значениях диафрагмы требуется далеко не всегда – во многих случаях важнее универсальность, меньшие размеры и удобство использования.

Оптическая схема FUJIFILM GF 100-200mm f/5.6 R LM OIS WR состоит из 20 элементов в 13 группах. Благодаря использованию 1 асферического и 2 сверх-низкодисперсионных (Super ED) элементов искажения оптики, такие как хроматические аберрации и аберрации кривизны поля, успешно корректируются.

Оптический стабилизатор обладает эффективностью до 5 ступеней экспозиции, согласно замерам по стандартам CIPA. Это значительно облегчает наблюдение за объектом съемки и позволяет использовать более длительные выдержки, а также съемку с проводкой без использования монопода или штатива.

Благодаря линейному приводу LM, использующему сразу несколько шаговых моторов, фокусировка осуществляет быстро, точно и практически бесшумно. При выключении питания или переходе в режим просмотра фокусировочная группа линз фиксируется в своем положении специальным механизмом – это предотвращает вибрации и возможные повреждения.

Все стыки и зазоры корпуса герметизированы, что защищает от попадания внутрь пыли и капель воды, а также позволяет использовать объектив при отрицательных температурах (до -10° С).

FUJIFILM GF 100-200mm f/5.6 R LM OIS WR может быть использован с телеконвертером GF1.4X TC WR, фокусное расстояние увеличивается до 140-280 мм (111 - 221 мм в 35-мм эквиваленте). Возможность автоматической фокусировки сохраняется.