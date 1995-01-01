Fujifilm 400 Color Negative Film – это новая версия цветной негативной фотопленки, с новой эмульсией, выпущенная в декабре 2021 года. По заявлению производителя, пленка отличается превосходной резкостью, высоким качество зерна, большой фотографической широтой и точной цветопередачей (в том числе оттенков кожи). Отдельно отмечается высокая точность в балансе серого (Gray Balance), от самых светлых областей и до самых глубоких теней, а также яркие и насыщенные красные, синие, желтые, зеленые и фиолетовые цвета. Пленка сбалансирована под цветовую температуру 5500К (дневной свет в ясную погоду), поэтому при съемке в пасмурную погоду, в тени или в помещениях дает заметные теплые тона (за исключением помещений с лампами дневного света).

По неофициальным сведениям, эта пленка является перепакованной Kodak UltraMax 400, выпускаемой в упаковке Fujifilm. Графики спектральной чувствительности и плотности совпадают до неразличимости. По ощущениям, это так и есть – пленка демонстрирует характерные для Kodak теплые тона с высокой насыщенностью, в то время как старые, уже снятые с производства пленки Fujifilm Superia 400 обладали скорее холодной цветопередачей.

По светочувствительности Fujifilm 400 является универсальной для съемки как днем, так и в вечерние часы, под открытым небом или в помещениях.

Подробные спецификации можно найти во вкладке «Инструкция» (английский язык).