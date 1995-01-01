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Фотопленка Fujifilm 200 Color Negative Film, 36 кадров

  • 200 Color Negative Film, 36 кадров
  • 200 Color Negative Film, 36 кадров
  • 200 Color Negative Film, 36 кадров
  • 200 Color Negative Film, 36 кадров
  • 200 Color Negative Film, 36 кадров
  • 200 Color Negative Film, 36 кадров
  • 200 Color Negative Film, 36 кадров
Код товара:УТ-00079923
Артикул:600022186

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Fujifilm 200 Color Negative Film – это новая версия цветной негативной фотопленки, с новой эмульсией, выпущенная в декабре 2021 года. По заявлению производителя, пленка отличается превосходной резкостью, мелким зерном, большой фотографической широтой и точной передачей оттенков кожи. Пленка сбалансирована под цветовую температуру 5500К (дневной свет в ясную погоду), поэтому при съемке в пасмурную погоду, в тени или в помещениях дает заметные теплые тона (за исключением помещений с лампами дневного света).

По неофициальным сведениям, эта пленка является перепакованной Kodak Gold 200, выпускаемой в упаковке Fujifilm. Графики спектральной чувствительности и плотности совпадают до неразличимости. По ощущениям, это так и есть – пленка демонстрирует характерные для Kodak Gold 200 теплые тона с высокой цветовой насыщенностью, в то время как старые, уже снятые с производства пленки Fujifilm (Superia, C200) обладали скорее холодной цветопередачей.

По светочувствительности Fujifilm 200 является универсальной для съемки днем под открытым небом.

Подробные спецификации можно найти во вкладке «Инструкция» (английский язык).

  • Тип пленки: цветная негативная
  • Формат: 135
  • Светочувствительность: ISO 200
  • Количество кадров: 36
  • Процесс проявки: C-41