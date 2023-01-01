Фотозонт FST UTB-105, 105 см, просветной, с черным задником
Код товара : УТ-00054378
Артикул : УТ-00000803
2 085 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.600
Описание
Фотозонт FST UTB-105 с просветным куполом и внутренней черной отсекающей поверхностью для регулирования направленности светового потока. Диаметр - 105 см. Чехол для хранения и переноски в комплекте.