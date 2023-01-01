Фотозонт FST URS-105, на отражение, с рассеивателем
Код товара : УТ-00054376
Артикул : УТ-00000805
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.600
Описание
Фотозонт FST URS-105 на отражение с рассеивателем, для создания более мягкого светотеневого рисунка. Диаметр 105 см. Внутренняя поверхность – серебристая. Чехол для хранения и переноски в комплекте.