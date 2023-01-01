Штатив FST TС-2504B1, карбоновый
Код товара : УТ-00042859
Артикул : УТ-00000474
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая
Материал
карбон (углепластик)
Максимальная высота
168.5 см
Высота со сложенной центральной штангой, см
143.5
Максимальная нагрузка
10 кг
Длина в сложенном положении
46 см
Диаметр ног
16 - 25 мм
Физические характеристики
Вес
1 кг
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Универсальный карбоновый штатив с шаровой штативной головкой. Легкий и компактный. Многослойный карбон обеспечивает отличную виброустойчивость. Строение штатива позволяет использовать центральную штангу в качестве монопода, соединив вместе со съемной штативной ножкой. Улучшенная система фиксации обеспечивает надежное крепление штатива при ¼ оборота зажимной цанги. Анти-пылевой колпак защищает штативные сочленения от попадания пыли, грязи и песка.
Шаровая штативная головка позволит быстро зафиксировать фотокамеру в любом положении значительно расширяя возможности кадрирования. Отдельная рукоятка регулирует силу трения шара, что позволяет адаптировать сопротивление к весу установленной камеры. Еще одна рукоятка позволяет разблокировать панорамное вращение головки с фиксацией камеры по остальным осям.
В комплекте со штативом идет чехол, ремень и мешочек для балласта, а также короткий адаптер центральной штанги для съемки с нижнего ракурса и шестигранный ключ для подтягивания замков.
Максимальная длина монопода 133 см.