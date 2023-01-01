Описание

Универсальный карбоновый штатив с шаровой штативной головкой. Легкий и компактный. Многослойный карбон обеспечивает отличную виброустойчивость. Строение штатива позволяет использовать центральную штангу в качестве монопода, соединив вместе со съемной штативной ножкой. Улучшенная система фиксации обеспечивает надежное крепление штатива при ¼ оборота зажимной цанги. Анти-пылевой колпак защищает штативные сочленения от попадания пыли, грязи и песка.

Шаровая штативная головка позволит быстро зафиксировать фотокамеру в любом положении значительно расширяя возможности кадрирования. Отдельная рукоятка регулирует силу трения шара, что позволяет адаптировать сопротивление к весу установленной камеры. Еще одна рукоятка позволяет разблокировать панорамное вращение головки с фиксацией камеры по остальным осям.

В комплекте со штативом идет чехол, ремень и мешочек для балласта, а также короткий адаптер центральной штанги для съемки с нижнего ракурса и шестигранный ключ для подтягивания замков.

Максимальная длина монопода 133 см.