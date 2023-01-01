Штатив FST TH609C, с головкой, для видео, карбоновый
Код товара : УТ-00042824
Артикул : УТ-00000603
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Головка
2D с жидкостными картриджами, регулируемым контрабалансом, плоская база + адаптер для чаш 75 мм
Материал
карбон (углепластик)
Углы наклона ног
Плавная регулировка с помощью нижней стяжки
Максимальная высота
170 см
Максимальная нагрузка
ноги: 15 кг, головка: 8 кг
Длина в сложенном положении
83 см
Диаметр ног
16 - 22 мм, спаренные
Физические характеристики
Вес
4.46 кг (из них головка 1.34 кг, адаптер 0.24 кг)
Описание
Профессиональный 3-секционный карбоновый видеоштатив со сдвоенными двумя верхними секциями. Усиленная система креплений. Нижняя растяжка обеспечивает максимальную защиту от скольжения ножек на гладких поверхностях. Спаренные ножки обеспечивают отличную жесткость, устойчивость к скручиванию при панорамирующих движениях. Основание для головки: литая чаша 75мм. В комплекте жидкостная профессиональная видеоголовка с плоской базой, съемным чашеобразным адаптером диаметром 75мм и регулируемой системой контрбаланса, для плавного панорамирования и наклона камеры.
Ручку штативной головки можно установить как с правой, так и с левой стороны. Для крепления дополнительных аксессуаров на головке предусмотрено гнездо 3/8". Длинная быстросъемная площадка для балансировки центра тяжести камеры с различными объективами.
В комплекте высококачественный чехол с уплотненными стенками для безопасной транспортировки.