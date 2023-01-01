Описание

Профессиональный 3-секционный карбоновый видеоштатив со сдвоенными двумя верхними секциями. Усиленная система креплений. Нижняя растяжка обеспечивает максимальную защиту от скольжения ножек на гладких поверхностях. Спаренные ножки обеспечивают отличную жесткость, устойчивость к скручиванию при панорамирующих движениях. Основание для головки: литая чаша 75мм. В комплекте жидкостная профессиональная видеоголовка с плоской базой, съемным чашеобразным адаптером диаметром 75мм и регулируемой системой контрбаланса, для плавного панорамирования и наклона камеры.

Ручку штативной головки можно установить как с правой, так и с левой стороны. Для крепления дополнительных аксессуаров на головке предусмотрено гнездо 3/8". Длинная быстросъемная площадка для балансировки центра тяжести камеры с различными объективами.

В комплекте высококачественный чехол с уплотненными стенками для безопасной транспортировки.