Описание

Профессиональный 3-секционный алюминиевый видеоштатив со сдвоенными верхними секциями ног. Усиленная клипсовая система креплений надежно работает даже с тяжелыми профессиональными теле- или видеокамерами. Средняя растяжка с возможностью регулировки не позволяет ножкам разъезжаться под нагрузкой, и при этом не пачкается при использовании на улице. Под резиновыми наконечниками ножек находятся стальные шипы, которые пригодятся для установки на открытый грунт, снег или лед. Литое чашеобразное основание диаметром 75 мм позволяет выровнять боковой наклон камеры по горизонту при съемке на неровной поверхности.

В комплекте идет профессиональная видеоголовка с жидкостными картриджами, обеспечивающими плавность панорамирования и наклона камеры. Благодаря регулируемой пружинной системе контрбаланса вес камеры практически не ощущается во время использования, это снимает нагрузку на мышцы рук и позволяет управлять ею легкими движениями. База головки плоская – ее можно переставить со штатива на монопод, слайдер или другой держатель. Для установки на штатив идет чашеобразный адаптер. Рукоятку головки можно закрепить как с правой, так и с левой стороны. Есть отдельное гнездо для крепления дополнительных аксессуаров – например, внешнего монитора.

Быстросъемная подвижная площадка обеспечивает быструю установку камеры и возможность балансировки при использовании тяжелых длиннофокусных объективов.

В комплекте имеется уплотненный чехол для хранения и безопасной переноски.