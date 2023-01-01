Перекладина FST TB-3M, телескопическая, 3 м
Код товара : УТ-00032500
Артикул : УТ-00000097
2 160 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Телескопическая алюминиевая перекладина, максимальная длина: 3 м. Как правило, используется для крепления тканевых фонов. Фиксируется на 2 стойки: гнезда под стандартные студийные «пальцы» (5/8").