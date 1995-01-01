В комплект FST ST-B4 входят 2 кронштейна, 4 пары держателей для фона на тубе, 4 пластиковых цепочки и 4 груза. Держатели подходят для стандартных бумажных рулонных фонов, а также для тканевых фонов, намотанных на трубы внутренним диаметром от 46 до 78 мм (аналог системы Manfrotto Expan). Этот недорогой комплект позволяет установить на стену или потолок студии до 4 фонов с возможностью быстрой замены во время съемки.