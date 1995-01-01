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Система крепления фона FST ST-B3 (3 фона)

Код товара:УТ-00032122
Артикул:00-00000005*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

В комплект FST ST-B3 входят 2 кронштейна, 3 пары держателей для фона на тубе, 3 пластиковых цепочки и 3 груза. Держатели подходят для стандартных бумажных рулонных фонов, а также для тканевых фонов, намотанных на трубы внутренним диаметром от 46 до 78 мм (аналог системы Manfrotto Expan). Этот недорогой комплект позволяет установить на стену или потолок студии до 3 фонов с возможностью быстрой замены во время съемки.