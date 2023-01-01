Система крепления фона FST ST-B1W обеспечивает удобство при работе с фонами на тубе. Данный комплект предназначен для настенного или потолочного крепления. Распорки вставляются внутрь картонной тубы фона, а другим концом устанавливаются в пазы кронштейнов. Пластиковая цепь со скользящим грузом позволяет с легкостью сматывать и разматывать фон.