Описание

Система крепления фона FST ST-B1 обеспечивает удобство при работе с фонами на тубе. Система с помощью винтовых зажимов крепится на 2 студийных стойки или других аналогичных трубы диаметром до 35 мм. Распорки вставляются внутрь картонной тубы фона, а другим концом устанавливаются в пазы кронштейнов. Пластиковая цепь со скользящим грузом позволяет с легкостью сматывать и разматывать фон – процедура выполняется гораздо проще, чем при использовании простых «ворот» из двух стоек с перекладиной.

Система легко модифицируется для работы с настенной или потолочной фиксацией: достаточно просто докупить соответствующие кронштейны.