Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Система крепления фона FST ST-B1, на 1 фон

Код товара:УТ-00042212
Артикул:УТ-00000744

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Система крепления фона FST ST-B1 обеспечивает удобство при работе с фонами на тубе. Система с помощью винтовых зажимов крепится на 2 студийных стойки или других аналогичных трубы диаметром до 35 мм. Распорки вставляются внутрь картонной тубы фона, а другим концом устанавливаются в пазы кронштейнов. Пластиковая цепь со скользящим грузом позволяет с легкостью сматывать и разматывать фон – процедура выполняется гораздо проще, чем при использовании простых «ворот» из двух стоек с перекладиной.

Система легко модифицируется для работы с настенной или потолочной фиксацией: достаточно просто докупить соответствующие кронштейны.