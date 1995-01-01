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Шваброчки для чистки матриц FST SS-24, для полнокадровых камер, 10 шт.

Код товара:УТ-00032220
Артикул:00-00000184

Товар не найден

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Описание

Пластиковые «шваброчки» с салфетками из микрофибры для чистки полнокадровых матриц (35 мм). Салфетки из микрофибры не оставляют ворсинок. Ширина 24 мм – точно под размер матрицы. В комплекте 10 одноразовых швабр. Для чистки необходима специальная жидкость (продается отдельно или в комплектах).