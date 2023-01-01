Пластиковые «шваброчки» с салфетками из микрофибры для чистки полнокадровых матриц (35 мм). Салфетки из микрофибры не оставляют ворсинок. Ширина 24 мм – точно под размер матрицы. В комплекте 10 одноразовых швабр. Для чистки необходима специальная жидкость (продается отдельно или в комплектах).