Шваброчки для чистки матриц FST SS-16, для APS-C формата

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Код товара: УТ-00032217 Артикул: 00-00000183 Код товара: УТ-00032217 Артикул: 00-00000183 Назначение Чистка матрицы Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Средства по уходу за фотоаппаратом Назначение Чистка матрицы Описание Пластиковые «шваброчки» с салфетками из микрофибры для чистки APS-C матриц. Салфетки из микрофибры не оставляют ворсинок. Ширина 16 мм – точно под размер матрицы. В комплекте 10 одноразовых швабр. Для чистки необходима специальная жидкость (продается отдельно или в комплектах). Видео Наш обзор

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