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Шваброчки для чистки матриц FST SS-16, для APS-C формата

  • SS-16, для APS-C формата
  • SS-16, для APS-C формата
  • SS-16, для APS-C формата
Код товара:УТ-00032217
Артикул:00-00000183

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Пластиковые «шваброчки» с салфетками из микрофибры для чистки APS-C матриц. Салфетки из микрофибры не оставляют ворсинок. Ширина 16 мм – точно под размер матрицы. В комплекте 10 одноразовых швабр. Для чистки необходима специальная жидкость (продается отдельно или в комплектах).