Шваброчки для чистки матриц FST SS-16, для APS-C формата
Код товара : УТ-00032217
Артикул : 00-00000183 / УТ-00000792
1 200 ₽
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Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Вес (брутто), г
Назначение
Чистка матрицы
Описание
Пластиковые «шваброчки» с салфетками из микрофибры для чистки APS-C матриц. Салфетки из микрофибры не оставляют ворсинок. Ширина 16 мм – точно под размер матрицы. В комплекте 10 одноразовых швабр. Для чистки необходима специальная жидкость (продается отдельно или в комплектах).