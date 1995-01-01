Фокусируемый точечный (спот) осветитель с линзой Френеля, обеспечивающей эффективное равномерное распределение света от большого светодиода мощностью 80 Вт. Фокусировка (изменение угла освещения) осуществляется поворотом кольца на корпусе. Хорошо работает даже на значительном расстоянии. Благодаря использованию светодиодов при столь высокой яркости не требуется активное охлаждение, прибор работает бесшумно. Может использоваться с питанием от сети или от батарей V-Mount. Мощность регулируется плавно, от 0 до 100% (на блоке питания). Для корректировки цветовой температуры можно использовать светофильтры (оранжевый CTO идет в комплекте).