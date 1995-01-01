Осветитель FST SPL-800, 80 Вт, 3500 / 5600К, светодиодный, фокусируемый (спот)
Код товара:УТ-00035546
Артикул:УТ-00000508*
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Характеристики
Тип светасветодиодный
Мощность80 Вт
Цветовая температура5600К +/- 200К, конверсионный фильтр на 3500К (+/- 200К)
Индекс CRI> 93
Регулировка мощности0 - 100%, плавная
Угол освещенияОт 8° до 55°
Работа от аккумулятораесть, аккумуляторы с креплением V-Mount
Работа от сетиесть, сетевой адаптер в комплекте
Система охлажденияпассивная
Тип крепленияна стойку (5/8")
Температура эксплуатацииот -20° до +40° С
Комплектацияосветитель, блок питания (балласт), шторки, конверсионный светофильтр, кабели питания
Описание
Фокусируемый точечный (спот) осветитель с линзой Френеля, обеспечивающей эффективное равномерное распределение света от большого светодиода мощностью 80 Вт. Фокусировка (изменение угла освещения) осуществляется поворотом кольца на корпусе. Хорошо работает даже на значительном расстоянии. Благодаря использованию светодиодов при столь высокой яркости не требуется активное охлаждение, прибор работает бесшумно. Может использоваться с питанием от сети или от батарей V-Mount. Мощность регулируется плавно, от 0 до 100% (на блоке питания). Для корректировки цветовой температуры можно использовать светофильтры (оранжевый CTO идет в комплекте).