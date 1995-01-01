Компактная светодиодная кольцевая лампа для смартфона позволяет создавать качественные фото и видео в любое время, в любом месте. Лампа имеет 3 температурных режима: нейтральный дневной белый (5500 К), теплый свет как от ламп накаливания (3200 К) и смешанный (4400 К). Мощность регулируется, также есть 3 цветных режима: красный, зеленый и синий.

Прищепка позволяет установить лампу на телефон, ноутбук, экран домашнего компьютера и так далее. Лампа наклоняется вперед и назад, +/- 45°, так что вы сможете выбрать наиболее подходящее положение. В комплекте также идут 2 объектива для смартфона: широкоугольный и макро, что помогает расширить ваши возможности при съемке. Лампа работает от встроенного литиевого аккумулятора, который заряжается по USB от любого зарядного устройства или USB-порта компьютера.