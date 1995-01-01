Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Светодиодная панель FST SFL-60B Pro, 60 Вт, 6000 лм, 3200-5600К

  • SFL-60B Pro, 60 Вт, 6000 лм, 3200-5600К
  • SFL-60B Pro, 60 Вт, 6000 лм, 3200-5600К
  • SFL-60B Pro, 60 Вт, 6000 лм, 3200-5600К
  • SFL-60B Pro, 60 Вт, 6000 лм, 3200-5600К
  • SFL-60B Pro, 60 Вт, 6000 лм, 3200-5600К
  • SFL-60B Pro, 60 Вт, 6000 лм, 3200-5600К
  • SFL-60B Pro, 60 Вт, 6000 лм, 3200-5600К
  • SFL-60B Pro, 60 Вт, 6000 лм, 3200-5600К
  • SFL-60B Pro, 60 Вт, 6000 лм, 3200-5600К
  • SFL-60B Pro, 60 Вт, 6000 лм, 3200-5600К
  • SFL-60B Pro, 60 Вт, 6000 лм, 3200-5600К
Код товара:УТ-00035544
Артикул:УТ-00000534*

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактная и легкая светодиодная панель. На поверхности расположено 600 крупных сверхъярких светодиодов (в этом отличие от панели PL-900B, где используются диоды меньшего размера). Может работать от сети или от 2 аккумуляторов типа Sony NP-F (аккумуляторы не входят в комплект). Легкий алюминиевый корпус с хорошей пассивной вентиляцией, возможность регулировки цветовой температуры в пределах 3200 – 5600 К. Шторки, лира и сетевой адаптер входят в комплект. Дистанционное управление возможно с помощью пульта (2.4 ГГц), а также с помощью кабельного подключения стандарта DMX (RJ-45). Панель может устанавливаться на стойки, настенные или потолочные крепления, а также работать с рук: для этого в комплекте имеется пластиковая рукоятка.