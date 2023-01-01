Зажим FST SCB-B является аналогом широко распространенного крепления Manfrotto 035 SuperClamp. Это универсальный элемент крепления, который позволяет с легкостью устанавливать фотовспышки, светодиодные панели, отражатели, флаги на вертикальных колоннах студийных стоек, а также на столешницах, трубках, балках, перекладинах и тому подобных объектах. В комплекте спигот-адаптер («палец») 5/8" с винтовой резьбой 1/4" и 3/8".