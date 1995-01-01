Зажим FST SCB-B



Код товара: УТ-00054946 Артикул: 00-00000173* Код товара: УТ-00054946 Артикул: 00-00000173* Вес (брутто), кг 1.700 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 1.700 Описание Зажим FST SCB-B является аналогом широко распространенного крепления Manfrotto 035 SuperClamp. Это универсальный элемент крепления, который позволяет с легкостью устанавливать фотовспышки, светодиодные панели, отражатели, флаги на вертикальных колоннах студийных стоек, а также на столешницах, трубках, балках, перекладинах и тому подобных объектах. В комплекте спигот-адаптер («палец») 5/8" с винтовой резьбой 1/4" и 3/8". Видео Наш обзор

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