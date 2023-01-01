Зажим FST SCB-B
Код товара : УТ-00054946
Артикул : 00-00000173
2 350 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.700
Описание
Зажим FST SCB-B является аналогом широко распространенного крепления Manfrotto 035 SuperClamp. Это универсальный элемент крепления, который позволяет с легкостью устанавливать фотовспышки, светодиодные панели, отражатели, флаги на вертикальных колоннах студийных стоек, а также на столешницах, трубках, балках, перекладинах и тому подобных объектах. В комплекте спигот-адаптер («палец») 5/8" с винтовой резьбой 1/4" и 3/8".