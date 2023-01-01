Держатель FST SC-07 для отражателей и фонов

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072295 Артикул : УТ-00000464

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Простейший держатель FST SC-07 может использоваться с отражателями и натяжными тканевыми фонами на пружине. Устанавливается на стойку со стандартным «пальцем» 5/8". В отличие от более дорогих держателей с муфтами, данный зажим позволяет установить фон или отражатель только строго вертикально, регулировка положения не предусмотрена. Задать вопрос 335 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Простейший держатель FST SC-07 может использоваться с отражателями и натяжными тканевыми фонами на пружине. Устанавливается на стойку со стандартным «пальцем» 5/8". В отличие от более дорогих держателей с муфтами, данный зажим позволяет установить фон или отражатель только строго вертикально, регулировка положения не предусмотрена. Материалы: алюминий, пластик.

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