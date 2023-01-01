Держатель FST SC-07 для отражателей и фонов
Код товара : УТ-00072295
Артикул : УТ-00000464
335 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Простейший держатель FST SC-07 может использоваться с отражателями и натяжными тканевыми фонами на пружине. Устанавливается на стойку со стандартным «пальцем» 5/8". В отличие от более дорогих держателей с муфтами, данный зажим позволяет установить фон или отражатель только строго вертикально, регулировка положения не предусмотрена.
Материалы: алюминий, пластик.
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