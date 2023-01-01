Зажим FST SC-03 с шаровой головкой
Код товара : УТ-00030774
Артикул : УТ-00000375
620 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Зажим FST SC-03 позволяет закреплять тканевые и бумажные фоны на плоские поверхности и перекладины толщиной до 45 мм, а также закреплять дополнительное оборудование: например, легкие вспышки или лампы постоянного света. Благодаря шаровой головке оборудование легко вращается и наклоняется в 3 плоскостях. Ширина захвата: приблизительно 75 мм.
- Тип крепления: клипса, винт 1/4"
- Материал: металл / резина
- Цвет: черный