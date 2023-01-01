Зажим FST SC-03 позволяет закреплять тканевые и бумажные фоны на плоские поверхности и перекладины толщиной до 45 мм, а также закреплять дополнительное оборудование: например, легкие вспышки или лампы постоянного света. Благодаря шаровой головке оборудование легко вращается и наклоняется в 3 плоскостях. Ширина захвата: приблизительно 75 мм.