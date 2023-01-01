Зажим FST SC-01
Код товара : УТ-00030773
Артикул : УТ-00000020
270 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Металлический зажим. Как правило, используется для крепления тканевого фона к перекладине. Может применяться и для других целей. Работает с перекладинами диаметром до 55 мм. Резиновые накладки обеспечивают мягкий и надежный захват фона.