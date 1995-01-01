Зажим FST SC-01

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Код товара: УТ-00030773 Артикул: УТ-00000020 Код товара: УТ-00030773 Артикул: УТ-00000020 Вес (брутто), кг 0.500 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.500 Описание Металлический зажим. Как правило, используется для крепления тканевого фона к перекладине. Может применяться и для других целей. Работает с перекладинами диаметром до 55 мм. Резиновые накладки обеспечивают мягкий и надежный захват фона. Видео Наш обзор

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