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Зажим FST SC-01

  • SC-01
  • SC-01
  • SC-01
  • SC-01
  • SC-01
Код товара:УТ-00030773
Артикул:УТ-00000020

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Металлический зажим. Как правило, используется для крепления тканевого фона к перекладине. Может применяться и для других целей. Работает с перекладинами диаметром до 55 мм. Резиновые накладки обеспечивают мягкий и надежный захват фона.