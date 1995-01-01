Металлический зажим. Как правило, используется для крепления тканевого фона к перекладине. Может применяться и для других целей. Работает с перекладинами диаметром до 55 мм. Резиновые накладки обеспечивают мягкий и надежный захват фона.
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