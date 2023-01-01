Описание

Глубокий 16-угольный (параболический) софтбокс диаметром 70 см. Большая глубина позволяет сильнее ограничить угол освещения, эффект может быть дополнительно усилен с помощью сотовой решетки (продается отдельно). Благодаря быстрораскладной конструкции софтбокс готовится к съемке буквально за секунды. SB-235UD изготавливается из прочной нейлоновой ткани с внутренним серебристым покрытием, каркас из стальных спиц. В комплекте 2 диффузора: внутренний и внешний. FST SB-235UD устанавливается на осветительных приборах с байонетом Bowens S без дополнительных адаптеров.

Софтбоксы отличаются от зонтов более направленным светом, это уменьшает проникновение света на теневые участки, что повышает общую контрастность снимка, делает его более драматическим. В комплекте идут два тканевых рассеивателя, вы можете использовать оба сразу, только один из них, или вообще не применять рассеиватели: все это влияет на жесткость света и на форму светового потока.

В комплекте идет плотный чехол для транспортировки. Стойка и осветитель в комплект не входят.