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Софтбокс FST SB-235U, 70x100 см, быстрораскладной

  • SB-235U, 70x100 см, быстрораскладной
  • SB-235U, 70x100 см, быстрораскладной
  • SB-235U, 70x100 см, быстрораскладной
  • SB-235U, 70x100 см, быстрораскладной
  • SB-235U, 70x100 см, быстрораскладной
  • SB-235U, 70x100 см, быстрораскладной
  • SB-235U, 70x100 см, быстрораскладной
Код товара:УТ-00033052
Артикул:УТ-00000556

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Быстрораскладной прямоугольный софтбокс с классическим соотношением 3:4 хорошо подходит для портретной или предметной съемки. Софтбокс вращается в креплении, быстрораскладная конструкция позволяет подготовить прибор к съемке за несколько секунд. Внутренняя поверхность металлизированная. Байонет Bowens делает SB-235U совместимым с большинством популярных осветителей на рынке. В комплекте 2 рассеивателя (внутренний и внешний), а также текстильный чехол.

Стойка и осветитель в комплект не входят.