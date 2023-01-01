Софтбокс FST SB-235U, 30x140 см, быстрораскладной
Код товара : УТ-00033051
Артикул : УТ-00000550
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Быстрораскладной узкий софтбокс (стрипбокс) создает узкую полосу света, может использоваться в разных жанрах студийной съемки. Софтбокс вращается в креплении, быстрораскладная конструкция позволяет подготовить прибор к съемке за несколько секунд. Внутренняя поверхность металлизированная. Байонет Bowens делает SB-235U совместимым с большинством популярных осветителей на рынке. В комплекте 2 рассеивателя (внутренний и внешний), а также текстильный чехол.
Стойка и осветитель в комплект не входят.