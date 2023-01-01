Описание

Быстрораскладной узкий софтбокс (стрипбокс) создает узкую полосу света, может использоваться в разных жанрах студийной съемки. Софтбокс вращается в креплении, быстрораскладная конструкция позволяет подготовить прибор к съемке за несколько секунд. Внутренняя поверхность металлизированная. Байонет Bowens делает SB-235U совместимым с большинством популярных осветителей на рынке. В комплекте 2 рассеивателя (внутренний и внешний), а также текстильный чехол.

Стойка и осветитель в комплект не входят.