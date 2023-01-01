Стрипбокс FST SB-230 30x120 см создает узкий световой поток, напоминающий свет от наполовину зашторенного окна или приоткрытой двери. Два тканевых рассеивателя, внешний и внутренний, обеспечивают мягкий рассеянный свет. Конструкция классическая: тканевый софтбокс с внутренней серебристой поверхностью натягивается на 4 спицы и через металлическое кольцо-адаптер с байонетом Bowens устанавливается на совместимые осветители (осветитель в комплект не входит). Софтбокс можно вращать вокруг собственной оси на осветителе. Выполнен из высококачественных жаропрочных материалов.