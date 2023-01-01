Софтбокс FST SB-130 80x120 см
Код товара : УТ-00049649
Артикул : УТ-00000613
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Размеры товара
80х120 см
Описание
Софтбокс FST SB-130 80x120 см предназначен для получения более мягкого и рассеянного света. Сделан из высококачественных жаропрочных материалов. Внутренняя поверхность - серебристая. Размер - 80х120 см. Легкосборная конструкция позволит быстро собрать софтбокс. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, мягкий чехол для переноски.