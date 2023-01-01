Софтбокс FST SB-040, 60x90 см, жаропрочный, с сотами
Код товара : УТ-00031243
Артикул : 00-00000033
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Софтбокс из жаропрочного капрона 0.1 мм может использоваться с галогенными лампами постоянного света мощностью до 1000 Вт. Софтбокс оснащен специальными вентиляционными отверстиями для эффективного охлаждения. Внутренняя поверхность металлизированная. Байонет Bowens позволяет устанавливать софтбокс на большинство популярных осветителей на рынке. Сотовая решетка позволяет уменьшить рассеивание света, сделать его более акцентированным.
Размер 60 х 90 см.
Комплектация: софтбокс, внутренний рассеиватель. внешний рассеиватель, соты, чехол.
Стойка и осветитель в комплект не входят.