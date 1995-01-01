Софтбокс FST SB-040, 60x90 см, жаропрочный, с сотами
Код товара:УТ-00031243
Артикул:00-00000033*
Код товара:УТ-00031243
Артикул:00-00000033*
Софтбокс из жаропрочного капрона 0.1 мм может использоваться с галогенными лампами постоянного света мощностью до 1000 Вт. Софтбокс оснащен специальными вентиляционными отверстиями для эффективного охлаждения. Внутренняя поверхность металлизированная. Байонет Bowens позволяет устанавливать софтбокс на большинство популярных осветителей на рынке. Сотовая решетка позволяет уменьшить рассеивание света, сделать его более акцентированным.
Софтбокс из жаропрочного капрона 0.1 мм может использоваться с галогенными лампами постоянного света мощностью до 1000 Вт. Софтбокс оснащен специальными вентиляционными отверстиями для эффективного охлаждения. Внутренняя поверхность металлизированная. Байонет Bowens позволяет устанавливать софтбокс на большинство популярных осветителей на рынке. Сотовая решетка позволяет уменьшить рассеивание света, сделать его более акцентированным.
Размер 60 х 90 см.
Комплектация: софтбокс, внутренний рассеиватель. внешний рассеиватель, соты, чехол.
Стойка и осветитель в комплект не входят.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.