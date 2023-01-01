Описание

Софтбокс из жаропрочного капрона 0.1 мм может использоваться с галогенными лампами постоянного света мощностью до 1000 Вт. Софтбокс оснащен специальными вентиляционными отверстиями для эффективного охлаждения. Внутренняя поверхность металлизированная. Байонет Bowens позволяет устанавливать софтбокс на большинство популярных осветителей на рынке. Сотовая решетка позволяет уменьшить рассеивание света, сделать его более акцентированным.

Размер 60 х 90 см.

Комплектация: софтбокс, внутренний рассеиватель. внешний рассеиватель, соты, чехол.

Стойка и осветитель в комплект не входят.