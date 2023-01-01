Софтбокс в комплекте с установочным кольцом под байонет Bowens. Может устанавливаться и на другие осветительные приборы при наличии соответствующего переходника. Отражающая поверхность серебристая, внутренний и внешний рассеиватель – белые, из синтетической ткани. Не является жаропрочным, не рекомендуется использовать с галогенным светом мощнее 500 Вт.