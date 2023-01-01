Держатель отражателей FST RH-8214, от 60 - 180 см
Код товара : УТ-00032921
Артикул : 00-00000015
2 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.600
Описание
Классический держатель для отражателей и просветных панелей. Устанавливается на стандартное студийное крепление 5/8", свободно регулируется по поперечному и продольному наклону. Телескопическая трехсекционная штанга раскладыается на длину от 60 до 180 см. Материалы: алюминий, пластик.