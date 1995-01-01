Держатель FST RH-02 подходит для отражателей и тканевых фонов на пружинном каркасе. Он устанавливается на стандартную студийную стойку (крепление 5/8"), собственных ножек нет. Крепление для фонов: стандартный зажим с большим ходом. 4-секционная штанга позволяет закреплять отражатели большого диаметра – до 2 метров в диаметре. Это обеспечивает комфортное использование отражателей или фонов при съемке ростовых портретов. Зажимы для выдвижных штанг обычные, с хомутом и винтом. На стойке держатель отражателя также фиксируется отдельным винтом.