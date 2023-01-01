Отражатель FST RD-052 5 в 1, 60 х 90 см
Код товара : УТ-00037278
Артикул : УТ-00000183
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Складной овальный отражатель 5 в 1 на стальном каркасе. Поверхности: белая, черная, просветная, серебристая и серебристо-золотистая (sunlight). При перевозке компактно сворачивается в чехол.
Отражатели используются в качестве вспомогательного света, который подсвечивает тени, делает их не такими глубокими. Они могут применяться как с естественным солнечным светом, так и со студийным освещением.
Золотистая (sunlight) поверхность придает отраженному свету теплые тона, добавляет теплого света в сцену. Добавление серебряной нити делает свет не слишком теплым.
Серебристая поверхность используется для получения жесткого света, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Высокий коэффициент отражения делает эту поверхность одной из часто используемых, она найдет применение даже в пасмурную погоду.
Черная поверхность поглощает большую часть света, используется для углубления теней и отсекания паразитных засветок, также применяется при съемках поверхностей с бликами.
Белая отражающая поверхность позволяет получить равномерный и мягкий световой поток для подсветки теней и выравнивания светотеневого рисунка, используется как заполняющий источник. Не искажает цветовую температуру источника освещения.
Просвечивающая ткань рассеивает проходящий сквозь нее световой поток от вспышки и равномерно освещает объект съемки увеличенной площадью излучения. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади.