Отражатель FST RD-051, 90 х 120 см, 5 в 1
Код товара : УТ-00042835
Артикул : УТ-00000012
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Овальный отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски. Размер, см – 90x120.
- Белая поверхность даёт мягкое отражение света
- Серебристая – более интенсивное светоотражение
- Золотистая поверхность похожа на серебристую, но дополнительно дает тёплый оттенок
- Чёрная поглощает излишнее освещение, устраняет переотражения света, может использоваться в качестве «флага»
- Полупрозрачная поверхность работает как рассеиватель, смягчая прямой жесткий свет от солнца или от вспышки