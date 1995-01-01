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Отражатель FST RD-051, 60х90 см, 5 в 1

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Код товара: УТ-00042834 Артикул: УТ-00000011 Код товара: УТ-00042834 Артикул: УТ-00000011 Вес (брутто), кг 0.500 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.500 Описание Овальный складной отражатель 5 в 1: белый, черный, серебристый, золотой, на просвет. Отражатель 5 в 1 позволяет дополнительно подсветить объект съемки, рассеять свет от жесткого источника или блокировать лишний свет для большей контрастности и драматизма. Размеры 60 х 90 см, при переноске отражатель складывается в небольшой чехол. Белая поверхность даёт мягкое отражение света

Серебристая – более интенсивное светоотражение

Золотистая поверхность похожа на серебристую, но дополнительно дает тёплый оттенок

Чёрная поглощает излишнее освещение, устраняет переотражения света, может использоваться в качестве «флага»

Полупрозрачная поверхность работает как рассеиватель, смягчая прямой жесткий свет от солнца или от вспышки Видео Наш обзор

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