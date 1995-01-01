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Отражатель FST RD-051, 60х90 см, 5 в 1

  • RD-051, 60х90 см, 5 в 1
  • RD-051, 60х90 см, 5 в 1
  • RD-051, 60х90 см, 5 в 1
Код товара:УТ-00042834
Артикул:УТ-00000011

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Овальный складной отражатель 5 в 1: белый, черный, серебристый, золотой, на просвет. Отражатель 5 в 1 позволяет дополнительно подсветить объект съемки, рассеять свет от жесткого источника или блокировать лишний свет для большей контрастности и драматизма. Размеры 60 х 90 см, при переноске отражатель складывается в небольшой чехол.

  • Белая поверхность даёт мягкое отражение света
  • Серебристая – более интенсивное светоотражение
  • Золотистая поверхность похожа на серебристую, но дополнительно дает тёплый оттенок
  • Чёрная поглощает излишнее освещение, устраняет переотражения света, может использоваться в качестве «флага»
  • Полупрозрачная поверхность работает как рассеиватель, смягчая прямой жесткий свет от солнца или от вспышки