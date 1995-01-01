Отражатель FST RD-051, 60х90 см, 5 в 1
Код товара:УТ-00042834
Артикул:УТ-00000011
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.500
Описание
Овальный складной отражатель 5 в 1: белый, черный, серебристый, золотой, на просвет. Отражатель 5 в 1 позволяет дополнительно подсветить объект съемки, рассеять свет от жесткого источника или блокировать лишний свет для большей контрастности и драматизма. Размеры 60 х 90 см, при переноске отражатель складывается в небольшой чехол.
- Белая поверхность даёт мягкое отражение света
- Серебристая – более интенсивное светоотражение
- Золотистая поверхность похожа на серебристую, но дополнительно дает тёплый оттенок
- Чёрная поглощает излишнее освещение, устраняет переотражения света, может использоваться в качестве «флага»
- Полупрозрачная поверхность работает как рассеиватель, смягчая прямой жесткий свет от солнца или от вспышки